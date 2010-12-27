"Пулково" прекратил сброс сточных вод в реку Новую

Теперь оператор будет пользоваться канализационными сетями "Водоканала".

Во вторник, 16 июля, стало известно, что оператор "Пулково" перекрыл выпуск сточных вод в реку Новую. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Теперь вместо реки ООО "Воздушные ворота Северной столицы" будут использовать для сброса сточных вод канализационные сети "Водоканала Санкт-Петербурга".

Жители Кировского района много раз жаловались на то, что река загрязнена, и от нее исходит неприятный запах. Было установлено, что в этом частично виноват оператор "Пулково". На данный момент стоит вопрос о взыскании с него ущерба за вред, причиненный реке Новой из-за сброса сточных вод с повышенным содержанием веществ, входящих в состав антиобледенительной жидкости. На сентябрь назначено заседание в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти по иску департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Очищением реки обещали заняться власти Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Ставрополья сняли на видео ярко-розовый ручей.

Фото: gov.spb.ru