Власти Петербурга пообещали остановить загрязнение реки Новой и очистить ее

За это отвечает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Власти пообещали жителями микрорайона Ульянка заняться очисткой реки Новая, которая находится в Кировском районе Петербурга. Об этом 8-го июля сообщила пресс-служба Администрации города.

Жители давно жалуются на плохое состояние воды в реке. В нее сбрасывают неочищенные стоки. Ранее река оказывалась в мазуте, в ней росли сине-зеленые водоросли, а также исходил подозрительный запах. Еще летом 2018 власти Петербурга пообещали оздоровить реку. Теперь они готовы заняться ее экологической безопасностью и прекратить сброс неочищенных вод в Новую. Тогда жители района были готовы на крайней меры, чтобы привлечь внимание депутатов к проблеме. Одному из них они подарили мертвых уток.

В загрязнении реки оказалась частично виновата компания ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Оператор "Пулково" сбрасывал в нее сточные воды. Теперь ему придется делать это в канализационные сети "Водоканала".

Piter.TV также сообщал о том, что в начале июля свой цвет изменила река Мурзинка в Рыбацком.

Фото: gov.spb.ru

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