Отчаявшиеся петербуржцы "подарили" депутату мертвых уток

В воскресенье, 29 июля у двери приёмной депутата ЗакСа в Кировском районе Петербурга расположились четыре мертвые утки. Об этом сообщает "Фонтанка".
Также к двери была прикреплена записка следующего содержания:
"Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки "Новой" (пунктуация сохранена)
Местные жители уже жаловались на зловоние, которое исходит от реки, а также на жуткие сине-зеленые водоросли. В водоеме даже начали гибнуть утки.
Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которых будет выработана стратегия очистки.
Ранее Piter.tv сообщал, что Река Новая оказалась опять в мазуте.
Фото: Мегаполис