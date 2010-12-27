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Отчаявшиеся петербуржцы "подарили" депутату мертвых уток
Сегодня, 15:33
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TretyakovaS
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Отчаявшиеся петербуржцы "подарили" депутату мертвых уток

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Четыре мертвые утки расположились у двери приёмной депутата ЗакСа в Кировском районе Петербурга. Так горожане просят спасти реку "Новая".

В воскресенье, 29 июля у двери приёмной депутата ЗакСа в Кировском районе Петербурга расположились четыре мертвые утки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Также к двери была прикреплена записка следующего содержания:

"Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки "Новой" (пунктуация сохранена) 

Местные жители уже жаловались на зловоние, которое исходит от реки, а также на жуткие сине-зеленые водоросли. В водоеме даже начали гибнуть утки. 

Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которых будет выработана стратегия очистки. 

Ранее Piter.tv сообщал, что Река Новая оказалась опять в мазуте

Фото: Мегаполис

Теги: закс , новости петербурга , новости спб , петербуржцы подарили депутату мертвых уток
Категории: Новости СПб

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