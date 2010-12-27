Отчаявшиеся петербуржцы "подарили" депутату мертвых уток

Четыре мертвые утки расположились у двери приёмной депутата ЗакСа в Кировском районе Петербурга. Так горожане просят спасти реку "Новая".

В воскресенье, 29 июля у двери приёмной депутата ЗакСа в Кировском районе Петербурга расположились четыре мертвые утки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Также к двери была прикреплена записка следующего содержания:

"Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки "Новой" (пунктуация сохранена)

Местные жители уже жаловались на зловоние, которое исходит от реки, а также на жуткие сине-зеленые водоросли. В водоеме даже начали гибнуть утки.

Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которых будет выработана стратегия очистки.

Ранее Piter.tv сообщал, что Река Новая оказалась опять в мазуте.

Фото: Мегаполис