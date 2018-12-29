Эксперты: река Новая вновь подозрительно запахла 

Во время проверки специалисты отметили, что на реке нет ледового покрова.

В пятницу, 11 января, стало известно о том, что река Новая вновь подозрительно запахла. . Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так, в ходе проверки специалисты взяли пробы воды для последующего проведения анализа ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округ.

Кроме того, эксперты сообщили, что на реке отсутствует ледовый покров в канале Новый, который отводит сточные воды с территории ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Стоит отметить, что в другой местности этой акватории лед есть.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по природопользованию признал частичную вину аэропрота Пулково в загрязнении реки Новой.

Фото: gov.spb.ru