В Петербурге стартовал финальный этап очистки русла реки Новой

В Петербурге на финишную прямую вышли работы по расчистке русла реки Новой. В настоящее время убирают отрезок от проспекта Ветеранов до улицы Солдата Корзуна, сообщили 17 апреля в Смольном.

Очистка дна стартовала в 2022 году. За 4 года от донных отложений освобождено свыше 3,5 километров водотока. В результате восстановится проточность реки, а также улучшатся рекреационные и экологические характеристики объекта.

Кроме того, в этом году начнется восстановление Верхних прудков в Царском Селе, еще завершается проектирование очистки пяти водных объектов парка. В 2025-м закончили работы на Саперном пруду в Петергофе. Продолжается и реализация комплексного плана оздоровления гидросистемы Суздальских озер.

Фото: пресс-служба Смольного