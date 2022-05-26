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Депутат петербургского парламента заинтересовался гибелью рыбы в реке Новой
Сегодня, 13:05
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Депутат петербургского парламента заинтересовался гибелью рыбы в реке Новой

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В настоящее время на участке работают специалисты ГБУ "Экострой": они очищают русло.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев получил обращения от жителей Кировского района по поводу работ на реке Новой. Там погибло большое количество рыбы. 

В настоящее время на участке работают специалисты ГБУ "Экострой": они очищают русло. Парламентарий направил запрос председателю городского комитета по природопользованию с просьбой объяснить, насколько необходимы текущие работы, и с чем может быть связана гибель рыбы. 

Также важно понять, какие шаги планируются по восстановлению ихтиофауны, когда и в каком объеме будет произведено зарыбление, и будут ли привлекаться научные организации для оценки ущерба и разработки плана зарыбления. 

Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что стартуют мероприятия по оздоровлению гидросистемы Суздальских озер. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гибель рыбы, река новая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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