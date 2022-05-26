Депутат петербургского парламента заинтересовался гибелью рыбы в реке Новой

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев получил обращения от жителей Кировского района по поводу работ на реке Новой. Там погибло большое количество рыбы.
В настоящее время на участке работают специалисты ГБУ "Экострой": они очищают русло. Парламентарий направил запрос председателю городского комитета по природопользованию с просьбой объяснить, насколько необходимы текущие работы, и с чем может быть связана гибель рыбы.
Также важно понять, какие шаги планируются по восстановлению ихтиофауны, когда и в каком объеме будет произведено зарыбление, и будут ли привлекаться научные организации для оценки ущерба и разработки плана зарыбления.
Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга
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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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