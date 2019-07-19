На берег реки Новая вновь вернулись грязь и мусор

В этот раз источником мусора становятся петербуржцы.

К реке Новая в Кировском районе Петербурга постепенно начал возвращаться интерес местных жителей, хотя говорить об абсолютно чистой территории пока не приходится. Корреспондент издания "Невские Новости" побывал на месте, чтобы узнать, в каком состоянии находится река через год после очистки.

Как отметили в издании, берега выглядят прилично, хотя любители пикников нередко оставляют у реки грязь и мусор. По словам местной жительницы, при благоустройстве траву после стрижки газонов скидывают в воду. Рыбаков, которых еще несколько лет назад можно было заметить у реки, теперь не видно.

Напомним, река оказывалась в мазуте, в ней росли сине-зеленые водоросли, а также исходил подозрительный запах. Еще летом 2018 власти Петербурга пообещали оздоровить реку. Теперь они готовы заняться ее экологической безопасностью и прекратить сброс неочищенных вод в Новую. Тогда жители района были готовы на крайней меры, чтобы привлечь внимание депутатов к проблеме. Одному из них они подарили мертвых уток. В загрязнении реки оказалась частично виновата компания ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Оператор "Пулково" сбрасывал в нее сточные воды, его оштрафовали. На сточную трубу установили опломбированную заглушку.

Фото: gov.spb.ru