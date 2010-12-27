Власти Петербурга намерены оздоровить реку Новая

Сейчас в воде реки обитают сине-зеленые водоросли.

Власти Петербурга намерены оздоровить реку Новую в Кировском районе. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Сейчас в воде реки обитают сине-зеленые водоросли. В реку попадали поверхностные стоки с Пулково, также там умирали рыбы и водоплавающие птицы. Виновник загрязнения реки уже пообещал сократить количество вредных выбросов.

Осенью этого года планируется заключить контракт на исследование воды. Река будет включена в программу комитета и далее будет осуществляется уборка её акватории от наплавного мусора.