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Власти Петербурга намерены оздоровить реку Новая
Сегодня, 16:45
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alexandra08
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Власти Петербурга намерены оздоровить реку Новая

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Сейчас в воде реки обитают сине-зеленые водоросли.

Власти Петербурга намерены оздоровить реку Новую в Кировском районе. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Сейчас в воде реки обитают сине-зеленые водоросли. В реку попадали поверхностные стоки с Пулково, также там умирали рыбы и водоплавающие птицы. Виновник загрязнения реки уже пообещал сократить количество вредных выбросов.

Осенью этого года планируется заключить контракт на исследование воды. Река будет включена в программу комитета и далее будет осуществляется уборка её акватории от наплавного мусора.

Ранее сообщалось, что на заводе в Петербурге сошли с рельсов четыре цистерны с мазутом.

Фото: движение "Красивый Петербург".

 

Теги: река новая , река новая гибнут утки , смольный
Категории: Новости СПб Лента новостей

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