На заводе в Петербурге сошли с рельсов четыре цистерны с мазутом

О случившемся сообщили очевидцы происшествия.

У Кировского завода в Петербурге сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом 1 августа сообщает издание "Петербургский Дневник".

Сначала о случившейся аварии сообщили очевидцы. Около 8 утра они увидели у Кировского завода поезд, который "потерял" несколько вагонов. Одна из цистерн начала течь, и жидкость вылилась на землю. Площадь разлива составляет несколько десятков квадратных метров.

Уже известно, что перевернулось четыре вагона. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. К месту происшествия выехали сотрудники МЧС. Они сообщили, что поезд перевозил цистерны со смазочными материалами.

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Фото: pixabay.com