Река Мурзинка в Рыбацком вновь сменила цвет

Вода окрасилась в грязно-бежевые тона.

В понедельник, 1 июля река Мурзинкав районе Вантового моста в очередной раз сменила цвет на неестественный. Об этом рассказали участники ВК-группы "Рыбацкое – наш район!".

Водоём окрасился в грязно-бежевый цвет. Об этом местные жители оповестили службу 112.

Мурзинка уже была белой, красной, синей, фиолетовой и чёрной, а также покрывалась маслянистыми пятнами.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургская компания заплатит более миллиона рублей за загрязнение Мурзинки.

Фото: РЫБАЦКОЕ - наш район! / ВКонтакте