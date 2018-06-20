Петербургская компания заплатит более миллиона рублей за загрязнение Мурзинки

Местные жители не раз наблюдали, как вода меняет цвет.

Арбитражный суд удовлетворил иск Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности к компании "Экопром". Чиновники уличили организацию в сбросе загрязняющих веществ в реку Мурзинка.

На распоряжении "Экопрома" находятся ливневая и бытовая канализации 36 промышленных предприятий, откуда в реку и сбрасывали отходу. В результате местные жители не раз наблюдали, как вода меняет цвет.

В организации вину не признали и сослались на деятельность другой компании, которая использует стоки "Экопрома". Аргументы ответчика суд не учел и назначил ему штраф в размере 1 миллиона 150 тысяч рублей.

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