За превышение скорости на 20-40 км/ч ГИБДД хочет штрафовать на 3 000 рублей

Также поступило предложение лишать возможности платить штраф со скидкой 50% тем, кто несколько раз превышал скорость.

ГИБДД предлагает в несколько раз увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/час - с 500 до 3 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Это, с одной стороны, позволит сдержать постоянный рост количества нарушителей. С другой стороны, мы консультировались с Федеральной службой судебных приставов, и это даст им возможность в упрощенном режиме взыскивать долги по штрафам. Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ

Также поступило предложение лишать возможности платить штраф со скидкой 50% тем, кто несколько раз превышал скорость. Однако, ГИБДД предлагает отложить хотя бы на два года снижение с 20 км/час до 10 км/час нарушения скоростного режима, начиная с которого накладывается штраф.

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