У сотрудника ГИБДД из Ленобласти пропала четырехлетняя дочь

Он предполагает, что ее могла забрать жена после их ссоры.

В полицию обратился работник ГИБДД Тосненского района, у которого пропала маленькая дочь. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина пришел в полицию 10 апреля около 23:55. Он рассказал, что вернулся домой и не застал там свою дочь. Он предполагает, что ее могла забрать его жена после семейной ссоры. Женщина часто угрожала мужчине разводом и тем, что заберет девочку и уедет вместе с ней к родителям в Республику Молдова.

На вид девочке четыре года, 120 сантиметров ростом, волосы волнистые, светло-русые, глаза голубые. Одета в полосатую синюю шапку, штаны, светлую куртку (на ней розовые листья вперемешку с серым) и красные сапоги.

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Фото: Piter.TV