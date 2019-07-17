Жители Ставрополья сняли на видео ярко-розовый ручей

Он течет с территории завода по производству пластиковых пакетов.

Житель Ставропольского края (село Татарка) снял на видео ярко-розовый ручей, который тек из-под забора завода, стоящего рядом с жилыми домами. Видео он опубликовал в группе "ЧП Ставрополь" во "ВКонтакте".

Со слов очевидца, вода стала розовой из-за отходов завода по производству пластиковых пакетов. Так как завод стоит рядом с жилыми домами, люди часто жалуются на неприятный запах с предприятия. Местные жители уже стали собирать подписи для его закрытия

По данному факту уже возбудили административное дело по статье "Порча земель". Эксперты сейчас заняты проверкой воды и грунта.

В первых числах июля река Мурзинка в Рыбацком (Петербург) вновь сменила цвет.

Видео: ВК/ ЧП Ставрополь