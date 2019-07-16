Дети помогли спасти собаку, которая попала в канаву в Сертолово

Они позвонили в службу спасения животных и помогли найти место, в котором застряла собака.

В группе ВКонтакте "Кошкинспас" появилась история чудесного спасения собаки из канавы в Сертолово. О беде, в которую попал пес, сообщили дети. Они позвонили 14-го июля в службу спасения животных.

На звонок мальчика ответил координатор. Он выяснил детали произошедшего. Оказалось, что в Сертолово, в районе Чистого города в канаве увязла черная собака. До нее ребята не могли добраться, потому что очень вязко. По их словам, собака провела там около суток.

Когда на место приехал спасатель, дети показали ему, где находится животное. Иначе найти ее было бы тяжело: нет улиц, рядом находится стройка и воинская часть. В широкой дренажной полузатопленной канаве лежал маленький черный пес. Достать его не составило проблем.

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Видео: vk.com/koshkispas