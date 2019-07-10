Им нужен дом. Как помочь несчастным животным в Петербурге

В Северной столице продолжается борьба с проблемой бездомных животных. На нее обращают внимание не только чиновники, но и простые горожане. Не только спецучреждения, но и местные жители помогают брошенным собакам и кошкам.

Эта история произошла на севере Петербурга. В одном из дворов местные жители нашли бездомную собаку, которую за рыжий окрас прозвали Лисой. Неравнодушный мужчина купил ей ошейник. В итоге организовалась группа соседей, которых интересует дальнейшая судьба собаки.

"Знаете, в каком-то роде мы несем вахту. Есть группа из 15-ти человек, которые регулярно выходят к собачке, кормят ее, поют, иногда даже берут к себе ночевать. Собака, на удивление, очень добрая и ласковая. Также она контактирует с другими собаками – кто-то выходит гулять и она тут же бежит играть с ними" – рассказала Piter.TV Валерия Кузнецова, жительница дома.

Лиса начала узнавать двор и тех, кто ее подкармливает. Собака считает двор за свою территорию: когда кто-то входит в арку, она сначала облаивает его. Лису стерилизовали и сделали обработку от блох. Сейчас животное находится на платной передержке, ведется поиск хороших хозяев.

В Петербурге множество приютов и различных центров помощи для бездомных животных. Одним из таких центров является "Потеряшка". Он начал работать еще в 1996 году. Центр ведёт единую городскую картотеку собак и кошек, которые каждый день теряются и находятся в Санкт-Петербурге и Ленобласти. За время своего существования центр помог вернуться домой 11 тысяч потерявшихся животных, а 12 тысяч обрести дом.

Приютов много, каждый из них приют нуждается в помощи. Важно понимать, что помимо финансовой помощи, можно оказать и психологическую. Всем животным, которые приезжают в приют нужно адаптироваться. Многие из них первые дни даже не притрагиваются к еде и еще дольше привыкают к людям.

Увидев на улице бездомное животное, каждый из нас может оказать ценную помощь – распространить информацию.

"Для начала надо поискать его владельцев – это дать объявления через соцсвязи в интернете по местным группам, позвонить нам, потому что у на здесь городская картотека по потерянным найденным и отдающимся животным – "Потеряшка". Работаем каждый день без выходных" – поведала Галина Игнатенко, сотрудница центра помощи "Потеряшка".

Оказывая поддержку в адаптации, человек может ускорить процесс обретения дома для животного:

"Вот выбирали кошку в самом дальнем вольере. За породистой приехали, британская, шикарная, очень вредная такая, то есть ни притронься к ней, ничего, не смотри, вообще иди мимо как бы… Приехала женщина, она говорит: "Это британская кошка, я именно такую и хотела". То есть нашли друг друга. Приехала с мужем. А внизу сидела у нас беспородная кошечка, страшненькая такая серо-бежевая взъерошенная вся такая – Пенелопа. Она сама вышла и стала обтираться о ноги мужа, ну и он сказал, что ты берешь себе кошку, а я возьму себе. В итоге обе поехали за город в шикарный особняк, где вот до сих пор живут, счастливы" – отметила Галина Игнатенко.

К сожалению, далеко не все животные быстро находят себе дом. Некоторые ждут своих хозяев годами.

Следует помнить, что нужно соблюдать осторожность при контакте с бездомным животным: не снимать с собаки намордник, если он есть, без необходимости, не пытаться поймать животное, если оно не идет на контакт. Кроме того, важно не указывать конкретное место нахождения в целях безопасности самого животного.

Если вы хотите помочь Лисе или готовы сделать ее частью своей семьи пишите по адресу: ivanovajane34@gmail.com

Ранее Piter.TV рассказывал о судьба приюта для собак "Василек".

Видео: Piter.tv