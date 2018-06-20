Приют для собак "Василек" просит о помощи

Корма, игрушки, внимание и прогулки нужны каждому подопечному. А тем, кто пострадал от рук человека, теперь необходима регулярная работа со специалистами.

В Петербурге насчитывается несколько десятков приютов для бездомных животных. Большая часть из них находится на грани существования. Приют "Василек" не стал исключением. Вся его деятельность сегодня напрямую зависит от волонтеров и пожертвований.

Изначально Алексей хотел создать гостиницу для животных, чтобы на ее базе помогать бездомным собакам:

Шло время. Бизнес сначала начал набирать обороты, а потом я начал привыкать к этим животным. Кто-то стал их бросать у меня, оставлять, потому что бездомные собаки никому не нужны. Очень много людей, которые берутся за их спасение, но не рассчитывают свои силы. У кого-то объективные причины, ребенок родился, уже платить не могут. Я же их выкинуть не могу, поэтому продолжаю их вот кормить. Сейчас у меня 12 собак, которые сидят за мой счет Алексей, хозяин приюта "Василек"

Небезразличные люди вызвались помочь Алексею, так как собакам надо не только есть, но и чувствовать заботу человека. Зимой Алена спасла бездомного пса, замерзающего в сугробе под окнами ее дома. Алексей единственный согласился принять животное среди ночи. Псу дали имя Пряник. Чтобы найти ему постоянный дом, Алена создала группу в "ВКонтакте", где публиковались его фотографии и видео. Вскоре за ним приехала семья. После того, как Пряник обрел дом, Алена стала приезжать в приют "Василек", чтобы найти хозяев и другим псам

Через неделю он нашел дом. Теперь он домашний, не Пряник, а Грей. Засыпать и знать, что здесь остались животные, такой человек, который спасает их, выручает. Моей благодарности просто не было предела, я не знала, как помочь. До сих пор, все, что я могу делать, это конечно участвовать Алена, волонтер

Спасение в приюте "Василек" находят собаки и из других регионов. Бездомных псов привозят из Якутска, где ежегодно их усыпляют тысячами. Выживших везунчиков Алексей встречает в аэропорту Петербурга.

Это у нас Шанс. Он приехал из Якутска, как и многие собаки, которые у нас сидят. В Якутске собак не так любят, как у нас в Санкт-Петербурге, поэтому их везут к нам. Их спасают там местные волонтеры, собирают им деньги на билет на самолет и они прилетают либо через Москву, либо через Санкт-Петербург. Очень говорливый собак. Любит общаться. И сидит уже больше, чем полгода, ждет своих хозяев. Алексей, хозяин приюта "Василек"

Некоторым собакам везет, и они быстро находят новый дом, а для некоторых шанс обрести семью минимален. Старость, травмы, агрессия - все эти проблемы отталкивают потенциальных хозяев от "дичков". Так называют собак, которые по определенным причинам не подпускают к себе людей. Таких в "Васильке" живет несколько, и, если у одних шанс социализироваться еще есть, то для некоторых он, к сожалению, минимален.

Это Мишка. Он к нам приехал 4 года назад примерно. Его сбила машина на КАДе в районе Пулковского шоссе. Девчонки остановились на машине, подобрали его, отвезли в Колпино в клинику. Оттуда он приехал ко мне. Мишка сложный у нас пес. Он боится, он дичек. Мы его пытаемся хоть как-то адаптировать, чтобы он не боялся людей, но пока не очень успешно Алексей, хозяин приюта "Василек"

Чтобы социализировать собаку, с ней необходима тщательная работа. В ласке нуждаются не только закостеневшие бродяги, но и совсем еще маленькие обитатели "Василька". Этих малюток нашли в коробке на дороге посреди ночи около деревни Дубки.

Мы позвонили Алексею, он вздохнул, сказал: "везите". Одного ребенка пристроили, осталось у нас три мальчика и одна девочка. Девочки просят помощи. Помощи в оплате передержки, на корм малышам, потому что едят они много, растущий организм. Ну и естественно ручки мамы папы обязательно нужны. Алена, волонтер

Сейчас приют "Василек" живет на средства Алексея и скромные пожертвования петербуржцев. Только на корм в месяц уходит порядка 25-30 тыс. рублей. Чтобы прокормить собак, Алексей решил изготавливать на продажу будки, заборы и садовую утварь из деревянных паллетов.

Деньги уходят на корм, потому что животные ели, едят и будут есть. Это был выход для человека прокормить своих детей, скажем так. Нужно это озвучивать, нужно это афишировать, нужно раскладывать по группам, искать покупателей, как-то помочь им, подойти к их вольеру с миской еды. Очень тяжело смотреть на их глаза. Им не объяснишь, что у тебя нет денег, им не объяснишь, что помощи нет Алена, волонтер

Но даже на крик о помощи в социальных сетях откликнулись далеко не многие. Алексей и Алена рассказали, что чаще всего помогают люди, которые сами находятся в непростой жизненной ситуации. Получить финансирование или поддержку со стороны обеспеченных слоев населения очень сложно.

Помощь приходит в основном от людей, которым в принципе самим она нужна. Бабушки, дедушки, пожилые люди, заболевшие люди, которые помогают и добрым словом, и делом, и деньгам. Некоторые люди, которые могли бы один раз не поесть в ресторане, и, например, мой приют жил бы целый месяц на эти деньги, но им все равно, к сожалению. Алексей, хозяин приюта "Василек"

В таком же положении, как приют "Василек" находятся еще десятки приютов и передержек по Петербургу и области. Чтобы выжить, волонтеры объединились в единый организм, так как только вместе им удается помочь бездомным кошкам и собакам обрести новый дом.

Это война. Это война с человеческим безразличием. Это бич нашего времени, поэтому пройти мимо, сделать вид, что ничего не происходит, ведь их же мало стало на улицах, они не задумываются, где они, где вот они сейчас сидят. Это война. Кто-то на передовой, кто-то ночью хватает эту коробку, будит, привозит. Есть отряд, как госпиталь, он занимается больницами, те же финотчеты, сбор лекарств по всему городу. Есть миротворцы, есть информаторы. Это огромная, огромная армия. Алексей, хозяин приюта "Василек"

Видео, фото: Piter.tv