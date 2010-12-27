Группа вертолетов РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима

Боевая воздушная техника приземлилась в аэропорту Эль-Камышли.

Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима. Из предыдущей базы воздушные средства направились в аэропорт Эль-Камышли. Об этом сообщила "Звезда". По данным телеканала, на данный момент передислоцирована только первая группа вертолетов.

Бреющий полет до места назначения в Сирии составил около пяти часов. Они передвигались на высоте не более 50 метров. Накануне Россия разместила вблизи города ПВО "Панцирь". Место посадки отечественных ВС оцепила военная полиция, хотя аэропорт является гражданским. Вертолеты прикрывали Ми-8 и два многоцелевых Ми-35.

Напомним, что Москва договорилась с Анкарой о совместном патрулировании приграничной территории. Договор разрешает вводить в Сирию российские боевые подразделения.

Ранее Piter.tv писал о том, что российский патруль забросали камнями в Сирии.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

