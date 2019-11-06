Российский патруль забросали камнями в Сирии

Местное население недовольно присутствием военной полиции из-за границы.

North Press Agency: российский и турецкий патрули забросали камнями и обувью в Сирии. Издание рассказало, что местные жители специально выстроились вдоль маршрута военных. Они оказались недовольны тем, что иностранцы следят за обстановкой в местных деревнях. В одном из населенных пунктов жителям даже удалось остановить одну из боевых машин. Они массово забрались на военную технику, показывая свое неодобрение действиями стран.

Напомним, что совместное патрулирование на северо-востоке Сирии России и Турции началось 5 ноября. Военные разместились в 160 километрах от Кобани, в запасе у них около 50 единиц техники. В частности, на участке находятся отечественные "Тигры" и турецкие Kirpi. С первого ноября отряды патрулируют район сирийско-турецкой границы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция пообещала отослать пленных террористов в Европу.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/BBC News, Sky News Australia