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В НАТО оценили возможность исключения Турции из альянса

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О необходимости выхода страны из союза заявили в Германии.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал возможность исключения Турции из состава организации. 

Как пишет Bild am Sonntag, глава Альянса рассказал, что в НАТО не существует механизма, позволяющего приостановить членство какого-либо из государств или даже исключить его. Он отметил вклад Анкары в уничтожение террористов. Также он заявил, что ни один союзник НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция. 

Ранее мы писали о том, что Турция пригрозила Евросоюзу отправить террористов в страны ЕС

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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