Военные РФ и Турции провели первое совместное патрулирование в Сирии

Спецобход длился четыре часа.

Россия и Турция провели первое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило 1 ноября Министерство национальной обороны Турции.

Российские и турецкие подразделения в сопровождении беспилотных летальных аппаратов обошли регион Дербисия. Военные прошли 10 км от границы Турции вглубь Сирии протяженностью 87 километров.

Патрулирование началось около 12 часов дня по местному времени, что совпадает с московским, а длилось примерно четыре часа. Отмечается, что обход проводился между сирийскими поселениями Камышлы и Рас-эль-Айн.

По информации газеты Milliyet, подобное патрулирование состоится в нескольких других регионах Сирии. О конкретных пока информации нет.

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