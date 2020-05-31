На Украине сообщили об успешном испытании ракет "Нептун"

Украинские военные успешно испытали ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун". Испытания проводились под Одессой на полигоне Алибей, сообщило издание "АрміяInform".
Боевые пуски Р-360 были осуществлены по двум целям в Черном море с интервалом в 2 секунды. Обе мишени были поражены, рассказали в "Укроборонпром"
Отмечется, что одна цель была расположена на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая находилась на удаленности в 110 километров.
Ранее: Пушков объяснил отказ Меркель от участия в саммите G7 в США
Видео: unian.net
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все