Пушков объяснил отказ Меркель от участия в саммите G7 в США

Сенатор РФ считает, что причина кроется в разногласиях двух лидеров из-за "Северного потока-2".

Глава Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Ангелы Меркель приехать на саммит G7 в США. Канцлер Германии не приняла приглашениие Дональда Трампа, объяснив это эпидимологической ситуацией в мире, связанной с коронавирусом.

"Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия – она идёт в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в т.ч. по "Северному потоку – 2". Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, "Большая шестерка" - тоже неплохо".

написал Пушков в Twitter.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ангела Меркель вступили в бурный спор в телефонном разговоре, когда они обсуждали НАТО, отношения с Китаем и реализацию проекта "Северный поток - 2".

Напомним, что США выступают против строительство газопровода, в то время как Германия его поддерживает. По мнению экспертов Америка хочет быть одним из ведущих игроков на газовом рынке, продавая свой сжиженный природный газ (СПГ). В ФРГ же видят в "Северном потоке-2" путь для получения Европой больших объемов природного газа.

Видео: The White House