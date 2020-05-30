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Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате

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Дональд Трапм лично пригласил ее на встречу лидеров Группы семи.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.

В правительстве Германии выразили благодарность Дональду Трампу за приглашение, но отметили, что ситуация с коронавирусом не позволяет Меркель лично присутствовать на саммите лидеров Группы семи.

Журналисты написали, что отказ канцлера привел главу США в ярость. СМИ также рассказало о бурных спорах в телефонном разговоре между двумя лидерами, когда они обсуждали НАТО, отношения с Китаем и реализацию проекта "Северный поток - 2".

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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