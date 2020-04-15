Германия и ЕС могут сами решать, у кого покупать газ.

В Германии ополчились на газ из США и вступились за "Северный поток-2". Заявление сделал глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

Он считает, что газопровод из РФ позволит Европе получать больше природного газа. Ведь американское сырьё добывается методом гидроразрыва пласта. Эрнст отмечает, что оно не может быть альтернативой российскому - из-за большей цены и меньшей экологичности.

Парламентарий заявил, что Германия и ЕС могут сами решать, у кого покупать газ — не обращая внимания на давление Соединённых Штатов.

Ранее министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса.

Видео: Youtube/ Nord Stream 2