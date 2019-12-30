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МиГ-35 получил голосовой помощник "Рита"

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Женский голос помогает пилотам ориентироваться во время полета.

Российский истребитель МиГ-35 получил "Риту". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал летчик-испытатель компании "МиГ" Дмитрий Селиванов. Специалист отметил, что самолет оснащен новый речевым информатором.

Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается

Дмитрий Селиванов, пилот-испытатель "МиГ"

Эксперт объяснил, что при тестировании самолетов, в которых находятся арабские пилоты, "Рита" говорит мужским голосом. Это сделано для безопасности экипажа. Эксперты отмечают, что мусульмане могут не послушаться женской подсказки.

Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: голосовой помощник, миг-35, рита
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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