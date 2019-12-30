МиГ-35 получил голосовой помощник "Рита"

Женский голос помогает пилотам ориентироваться во время полета.

Российский истребитель МиГ-35 получил "Риту". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал летчик-испытатель компании "МиГ" Дмитрий Селиванов. Специалист отметил, что самолет оснащен новый речевым информатором.

Девушка говорит приятным, спокойным голосом, даже если пожар в двигателе случается Дмитрий Селиванов, пилот-испытатель "МиГ"

Эксперт объяснил, что при тестировании самолетов, в которых находятся арабские пилоты, "Рита" говорит мужским голосом. Это сделано для безопасности экипажа. Эксперты отмечают, что мусульмане могут не послушаться женской подсказки.

Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей.

Видео: YouTube / Минобороны России