С начала года ассистент службы "122" Виктория приняла около 900 тыс. заявок от петербуржцев

В среднем с помощью виртуального ассистента оформляется порядка 95% заявок в день.

С начала года ассистент службы "122" Виктория приняла около 900 тысяч заявок от петербуржцев на вызов врача на дом. Об этом сообщили в пресс-службе АТС Смольного.

При обращении голосовой помощник опрашивает горожан по согласованному с комитетом по здравоохранению чек-листу с симптомами, уточняет контактные данные и адрес проживания, после чего заявка регистрируется и передается в поликлинику в режиме онлайн.

Виктория начала свою работу в тестовом режиме в январе этого года. Она умеет передавать и получать информацию. В настоящий момент прорабатывается возможность использования Виктории для напоминания и подтверждения у граждан записи по вакцинации, а также для записи на диспансеризацию.

Ранее мы писали, что служба "122" приняла 2,5 миллиона обращений петербуржцев.

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