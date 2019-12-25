Жители Петербурга попросили вернуть возможность вызывать врача на дом через поликлинику

Некоторые петербуржцы хотят общаться с человеком, а не с роботом Викторией.

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев попросил вице-губернатора Олега Эргашева дать петербуржцам возможность вызывать врача на дом через поликлинику, а не только по номеру "122" с помощью голосового помощника. Парламентарий направил чиновнику соответствующее обращение.

Цивилев отметил, что не все горожане могут пользоваться системой "122". По словам депутата, пожилые люди не готовы разговаривать с роботом и подтверждать вызов во SMS. Сложности возникают даже у технически подкованных родственников. Проблема заключается в том, что сообщение приходит через 2-2,5 часа после вызова, что откладывает визит врача.

При этом все это время люди остаются в неведении и не имеют возможности связаться с кем-либо, кроме робота. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга.

В связи с этим парламентарий просит предусмотреть возможность того, что петербуржцы могла вызывать врача по телефонам поликлиник или районного колл-центра. Также необходимо сократить время, через которое приходит SMS, и предупреждать граждан, если врач придет позже ожидаемого.

За август-сентябрь с помощью Виктории создано более 233 тысяч заявок граждан для вызова врача на дом.



Фото: Piter.TV