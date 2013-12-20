В сентябре служба "122" обработала 3 млн обращений петербуржцев

В службу поступает около 14 тысяч вызовов в сутки.

В сентябре служба "122" обработала 3 млн обращений от петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по по информатизации и связи Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе, в августе-сентябре в службу поступает около 14 тысяч вызовов в сутки. В понедельник, 13 сентября, специалисты зафиксировали рекордное количество обращений – 38 248 вызовов. Чаще всего петербуржцы пользуются сервисами по вызову врача на дом (более 250 тысяч заявок), записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции (более 175 тысяч звонков) и запись к врачам-специалистам (более 57 тысяч обращений).

Также специалистам помогает в работе голосовой помощник Виктория. Она способна осуществлять одновременный прием до 800 звонков. За август-сентябрь с помощью Виктории создано более 233 тысяч заявок граждан для вызова врача на дом.

Ранее мы писали, что с начала года ассистент службы "122" Виктория приняла около 900 тыс. заявок от петербуржцев.

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