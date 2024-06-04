Служба 122 Петербурга с 2020 года обработала свыше 65 млн обращений

Каждый день служба принимает по 30 тыс. звонков.

Служба 122 Петербурга 16 апреля отмечает шестилетие: ее создали в 2020 году. За это время специалисты обработали более 65 млн обращений, рассказали в Смольном.

Каждый день служба принимает свыше 30 тыс. звонков. Доступ к номеру делает помощь доступной в любой ситуации – от вызова врача на дом и записи на диспансеризацию до защиты от мошенников. А с 2021 года задействуют голосового помощника "Викторию". Она мгновенно соединяет с нужной службой и может обрабатывать до 4 тыс. звонков одновременно.

За годы работы Служба 122 не раз адаптировалась под нужды города: подключила МФЦ к номеру 122, запускала обзвон для диспансеризации, вводила дистанционное оформление больничных в пиковые периоды и начала консультировать жертв мошенничества. Пресс-служба администрации Петербурга

