Служба 122 Петербурга с 2020 года обработала свыше 65 млн обращений
Сегодня, 12:29
Служба 122 Петербурга с 2020 года обработала свыше 65 млн обращений

Каждый день служба принимает по 30 тыс. звонков.

Служба 122 Петербурга 16 апреля отмечает шестилетие: ее создали в 2020 году. За это время специалисты обработали более 65 млн обращений, рассказали в Смольном. 

Каждый день служба принимает свыше 30 тыс. звонков. Доступ к номеру делает помощь доступной в любой ситуации – от вызова врача на дом и записи на диспансеризацию до защиты от мошенников. А с 2021 года задействуют голосового помощника "Викторию". Она мгновенно соединяет с нужной службой и может обрабатывать до 4 тыс. звонков одновременно. 

За годы работы Служба 122 не раз адаптировалась под нужды города: подключила МФЦ к номеру 122, запускала обзвон для диспансеризации, вводила дистанционное оформление больничных в пиковые периоды и начала консультировать жертв мошенничества.

Пресс-служба администрации Петербурга 

Фото: Piter.TV 

