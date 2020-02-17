В Петербурге началась Неделя продвижения здорового образа жизни

В Петербурге 6 апреля стартовала Неделя продвижения здорового образа. Горожане в рамках мероприятия смогут посетить мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также пройти консультацию в Мариинской больнице и составить сбалансированный рацион. Об этом рассказали в Смольном.

Мастер-класс ожидается 7 апреля в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики на Итальянской улице, проведет его кандидат медицинских наук и председатель "Лиги скандинавской ходьбы Петербурга" Виктор Палагнюк. Тогда же в Амбулаторно-консультативном отделении стационара Мариинской больницы можно будет проконсультироваться с диетологом.

По информации Всемирной организации здравоохранения, минимальная физическая активность снижает риски смертности почти на 20%, а семь часов умеренной активности в неделю – на 24%.

К увеличению продолжительности жизни также ведут отказ от курения и чрезмерного потребления алкоголя. После достижения 50-летнего возраста здоровый образ жизни увеличивает ее продолжительность на 12-17 лет.

