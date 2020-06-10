Летчик рассказал о конкуренции среди производителей истребителей

Российский пилот рассказал, что Запад пытается "подсмотреть" технологии "МиГ".

Российский летчик-испытатель рассказал о конкуренции среди производителей истребителей. Представитель самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил журналистам "РИА Новостей" о том, что иностранные строительные компании пытаются применить в своих разработках "подсмотренные у РФ" технологии.

Сидел в кабине F-16. Удалось оценить эргономику. Тогда я отметил, что в них сидишь почти как на улице – очень высокая посадка и очень хороший обзор из кабины, борта чуть выше таза. Для истребителя это довольно неплохо Дмитрий Селиванов, летчик-испытатель "МиГ"

Эксперт отметил, что каждая страна стремится сделать боевой самолет как можно удобнее и комфортнее. Однако Россия чаще всего у зарубежных коллег смотрит на ошибки, чтобы не повторять их. Селиванов заметил, что гораздо чаще иностранцы пытаются заимствовать технологии у России. Он добавил, что обычно эти попытки заканчиваются безрезультатно.

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