Austrian Airlines совершили первый перелет после локдауна в РФ 29 октября.

Австрия возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Об этом журналистам ТАСС рассказала официальный представитель перевозчика Austrian Airlines Таня Грубер. По словам сотрудницы иностранной компании, рейсы начали выполняться с 29 октября 2020 года.

С 29 октября в Россию будут летать два рейса в неделю: в понедельник и четверг" Таня Грубер, официальный представитель Austrian Airlines

В компании уточнили, что пассажирам придется выполнять требования российских и австрийских властей о правилах въезда на территорию стран. Перелеты будут выполняться между Швехат в Вене и московским Домодедово самолетами Embraer 195 и Airbus A319.

Напомним, что компания "Аэрофлот" с 17 сентября выполняла только коммерческие рейсы, а также перелеты с целью репатриации.

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