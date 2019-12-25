Австрия возобновила регулярное авиасообщение с Россией. Об этом журналистам ТАСС рассказала официальный представитель перевозчика Austrian Airlines Таня Грубер. По словам сотрудницы иностранной компании, рейсы начали выполняться с 29 октября 2020 года.
С 29 октября в Россию будут летать два рейса в неделю: в понедельник и четверг"
Таня Грубер, официальный представитель Austrian Airlines
В компании уточнили, что пассажирам придется выполнять требования российских и австрийских властей о правилах въезда на территорию стран. Перелеты будут выполняться между Швехат в Вене и московским Домодедово самолетами Embraer 195 и Airbus A319.
Напомним, что компания "Аэрофлот" с 17 сентября выполняла только коммерческие рейсы, а также перелеты с целью репатриации.
Швейцария исключила Россию из списка стран для обязательного карантина.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все