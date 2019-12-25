В "опасном списке" Берна остались 4 государства и три региона.

Швейцария исключила Россию из списка стран для обязательного карантина. В новом перечне, который размещен на сайте федерального управления Минздрава страны, оставлены только четыре государства, гражданам которых придется самоизолироваться по прибытии в страну на 10 дней. Это связано с высоким риском инфицирования в Армении, Бельгии, Чехии и Андорре.

В предыдущем списке фигурировало 60 стран, включая Россию. В него также входили 27 регионов Австрии, Италии и Франции. В новом списке остались только три французских региона. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф в размере 10 тысяч франков (почти 10,1 тысяч долларов).

Напомним, что список стран и регионов, представляющих риск, регулярно обновляется. С 29 октября Швейцария ввела новый критерий отбора. Под карантин попадают страны и регионы, в которых уровень зараженности коронавирусом за две последние недели на 60 человек превышает аналогичных показатель по Швейцарии. Сейчас он составляет 773 пациента на каждые 100 тысяч жителей.

Во Франции с 30 октября ввели общенациональный карантин.

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