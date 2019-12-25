Местный телеканал опубликовал кадры с задержанием мужчин в одинаковых белых брюках.

СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены. Об этом сообщил местный телеканал OE24. По данным СМИ, преступники были пойманы на центральной площади столицы Грабен. Все задержанные были одеты в одинаковые белые брюки. Они стояли перед представителями закона с поднятыми вверх руками.

В районе центра произошло несколько перестрелок. Есть несколько раненых. Мы задействовали все возможные силы. Пожалуйста, избегайте всех общественных мест сообщение полиции Вены в Twitter

Напомним, что площадь Грабен находится близко к синагоге, у которой изначально началась стрельба. На данный момент власти Австрии имеют информацию о двух погибших и нескольких тяжело пострадавших. Об этом рассказал официальный представитель МВД Гаральд Зёрёс.

Есть шесть точно установленных мест преступления. Мы знаем об одном погибшем прохожем, несколько серьезно пострадали, в том числе один полицейских Гаральд Зёрёс, представитель МВД Австрии в эфире ORF

Журналисты OE24 отметили, что параллельно со стрельбой в центре города преступники могли взять в заложники посетителей ресторана в другом районе Вены. речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе. Данная информация официально не была подтверждена.

В издании Kronen Zeitung рассказали, что напавший на синагогу покончил с собой. У преступника сработало взрывное устройство. В общей сложности около синагоги было произведено около 50 выстрелов.

Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены.