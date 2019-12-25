Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены

Канцлер Австрии рассказал об обстоятельствах стрельбы в центре Вены.

Себастьян Курц заявил о том, что устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены. Об этом канцлер Австрии рассказал местным журналистам в эфире телеканала ORF.

Один преступник был нейтрализован, остальные преступники продолжают оставаться в бегах. По сведениям на данный момент, они очень хорошо вооружены, имеют автоматическое оружие, профессионально подготовлены. Это определенно теракт Себастьян Курц, канцлер Австрии

Напомним, что преступники открыли стрельбу в шести точках Вены вечером 2 ноября. Сначала поступили сведения об атаке на синагогу. Один человек скончался на месте, несколько были тяжело ранены, включая представителя закона. Нападавшего удалось нейтрализовать. Позже мэр города рассказал, что пострадавшими считаются не менее 15 человек. Семь из них получили серьезные повреждения. В МВД Австрии добавили, что речь идет о террористической атаке.

Число жертв теракта в Вене увеличилось до двух человек.

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