Теракт в Австрии унес жизни трех гражданских лиц.

В полиции Вены пояснили, что четвертым погибшим в результате стрельбы был преступник. Об этом журналистам ТАСС рассказал официальный представитель МВД Австрии. Чиновник отметил, что только трое из жертв теракта в столице являются мирными жителями.

По состоянию на данный момент в результате стрельбы погибли три гражданских лица. Четвертый погибший - это сам преступник представитель полиции Австрии

Напомним, что трагедия произошла вечером 2 ноября. Преступники начали стрельбу в шести локациях на территории Вены. В результате инцидента трое человек скончались, 15 - оказались ранены. В списке пострадавших есть один представитель закона. Глава МВД Карл Нехаммер и канцлер Себастьян Курц назвали произошедшее терактом. Жителям столицы на данный момент рекомендовано избегать общественных мест, включая транспорт.

Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех.

Видео: YT / KION Central Coast News