Еще один раненый скончался в больнице.

Число жертв теракта в Вене увеличилось до четырех. Об этом сообщили журналисты австрийского издания Kurier со ссылкой на мэра города Михаэля Людвига. Чиновник уточнил, что скончался еще один раненый после серии нападений на столичные объекты вооруженными преступниками. Ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявлял о трех жертвах теракта.

Напомним, что трагедия произошла вечером 2 ноября в центре Вены. Одним из объектов атаки террористов стала местная синагога. Канцлер страны Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции отметили, что ликвидирован один из злоумышленников. Остальных причастных к инциденту разыскивают. В МВД добавили, что погибший боевик симпатизировал запрещенной в России террористической организации ИГ.

В Вене при стрельбе пострадали 15 человек.

Видео: YouTube / Einsatzdoku Wien