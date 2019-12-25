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Число погибших при теракте в Вене выросло до трех человек
Сегодня, 8:33
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lesjasap

Число погибших при теракте в Вене выросло до трех человек

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Карл Нехаммер сообщил о гибели еще одного раненого после атаки в Вене.

Число погибших при теракте в Вене выросло до трех человек. Ранее власти страны говорили о двух жертвах. Об этом сообщил глава полиции Австрии Карл Нехаммер. Чиновник уточнил, что представители закона смогли ликвидировать одного из нападавших в центре города. на данный момент известно, что нейтрализованный преступник имел отношение к террористической группировке ИГ, запрещенной на территории России. 

Мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста. Ситуация, которую мы не переживали в Австрии десятилетиями. Установленный преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке

Карл Нехаммер, глава МВД Австрии

Карл Нехаммер призвал жителей столицы по возможности остаться дома после ночного теракта в Вене.

СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены.

Фото: Pixabay.com

Теги: вена, карл нехаммер, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Мировые новости,

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