Карл Нехаммер сообщил о гибели еще одного раненого после атаки в Вене.

Число погибших при теракте в Вене выросло до трех человек. Ранее власти страны говорили о двух жертвах. Об этом сообщил глава полиции Австрии Карл Нехаммер. Чиновник уточнил, что представители закона смогли ликвидировать одного из нападавших в центре города. на данный момент известно, что нейтрализованный преступник имел отношение к террористической группировке ИГ, запрещенной на территории России.

Мы пережили нападение по меньшей мере одного исламистского террориста. Ситуация, которую мы не переживали в Австрии десятилетиями. Установленный преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. Преступник симпатизировал террористической группировке Карл Нехаммер, глава МВД Австрии

Карл Нехаммер призвал жителей столицы по возможности остаться дома после ночного теракта в Вене.

СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены.

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