Устанавливается гражданство раненых и погибших в ходе теракта в Вене.

Мария Захарова выразила соболезнования Австрии из-за атаки в Вене. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила в собственном аккаунте на Facebook. Чиновница уточнила, что посольство РФ находится в контакте с местными властями для установления гражданства жертв.

Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии! Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что вечером 2 ноября в Вене группа террористов напали на шесть городских объектов. Атака началась с синагоги в центре столицы. В общей сложности очевидцы услышали порядка 50 выстрелов. Глава МВД рассказал о том, что в результате трагедии скончались трое раненых.

Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены.

Фото: МИД России