Санкции США по газопроводу не соответствуют международному праву.

Правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага о санкциях в отношении "Северного потока-2". С заявлением выступил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, санкции США по газопроводу не соответствуют международному праву.

Правительство ФРГ очень сильно сомневается в законности этих экстерриториальных санкций. Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии

Ранее мы писали, что вице-канцлер ФРГ не увидел угроз для "Северного потока 2" из-за дела Навального.

Видео: Youtube / phoenix