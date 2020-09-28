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Правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага

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Санкции США по газопроводу не соответствуют международному праву.

Правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага о санкциях в отношении "Северного потока-2". С заявлением выступил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, санкции США по газопроводу не соответствуют международному праву.

Правительство ФРГ очень сильно сомневается в законности этих экстерриториальных санкций.

Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии

Ранее мы писали, что вице-канцлер ФРГ не увидел угроз для "Северного потока 2" из-за дела Навального.

Видео: Youtube / phoenix

Теги: бундестаг, германия, северный поток 2, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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