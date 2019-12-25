Вице-канцлер ФРГ не увидел угроз для "Северного потока 2" из-за дела Навального

Он отверг критику СП-2 со стороны Соединённых Штатов.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц не увидел угроз для "Северного потока 2" из-за дела об отравлении Алексея Навального. По его словам, Берлин не станет запрещать строительство газопровода, так как это частный проект, в котором участвуют многие компании из ФРГ.

Страны, которые сейчас нас критикуют, получают газ из России. Олаф Шольц, вице-канцлер Германии

По его словам, эти страны получают газ не в меньших объёмах, чем ФРГ.

Он отверг критику СП-2 со стороны Соединённых Штатов и стран из Восточной Европы и отметил, что Германия не зависит от поставок газа по будущему газопроводу, так как она получает его из различных источников.

Ранее строящим "Северный поток — 2" судам отказали в страховом покрытии.

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