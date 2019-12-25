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Строящим "Северный поток — 2" судам отказали в страховом покрытии
Сегодня, 8:19
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IRINA_CHALKINA

Строящим "Северный поток — 2" судам отказали в страховом покрытии

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Циркуляр "настоятельно" рекомендует участникам клуба "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2.

В среду, 23 сентября, стало известно, что судам, которые строят "Северный поток — 2" отказано в страховании. Об этом свидетельствуют данные циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в группу. 

В документе говорится, что для таких судов не должно быть никакого страхового покрытия, так как их деятельность является противозаконной. Клубы опираются на американские законы CAATSA и PEESA.

Также в циркуляре просят владельцев судов "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп считает, что США "вдохнули новую жизнь" в НАТО.

Фото:pixabay

Теги: газопровод северный поток 2, страховка, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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