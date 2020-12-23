Лавров заявил, что примирение арабских стран способствует стабилизации в Персидском заливе

Россия заинтересована в устранении напряжённости между арабскими странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что примирение арабских стран способствует стабилизации и безопасности в Персидском заливе. Мнением он поделился после встречи с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Лавров выразил надежду на то, что запланированный на 5 января саммит арабских государств Персидского залива позволит преодолеть раскол в совете сотрудничества государств Залива.

Глава МИДа РФ заявил, что Россия заинтересована в устранении напряжённости между арабскими странами, которых Москва считает своими друзьями. Также, считает Лавров, это важно для безопасности в зоне Персидского залива.

Ранее Лавровз заявил, что Россия ответит на новые санкции США.

Фото и видео: vk.com / МИД РФ