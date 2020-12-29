Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество РФ и Турции, так как оно получило статус стратегического задолго до введения ограничений.
По словам главы российского МИДа, отношения между двумя странами самодостаточны и самоценны.
Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
По его словам, Турция и Россия исходят из важности своих национальных интересов и ищут их баланс в процессе сотрудничества. Лавров подчеркнул, что РФ и Турция независимы в своей внешней политике — чем, считает он, и вызывают недовольство западных стран.
Ранее Лавров заявил, что ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион.
Видео: МИД России
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