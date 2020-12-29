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Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество РФ и Турции

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Турция и Россия исходят из важности своих национальных интересов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции Запада не влияют на сотрудничество РФ и Турции, так как оно получило статус стратегического задолго до введения ограничений.

По словам главы российского МИДа, отношения между двумя странами самодостаточны и самоценны.

Они не зависят от чьих-то агрессивных, недружественных действий, не зависят от чьих бы то ни было прихотей.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

По его словам, Турция и Россия исходят из важности своих национальных интересов и ищут их баланс в процессе сотрудничества. Лавров подчеркнул, что РФ и Турция независимы в своей внешней политике — чем, считает он, и вызывают недовольство западных стран.

Ранее Лавров заявил, что ситуация в Карабахе не должна использоваться для проникновения наемников в регион.

Видео: МИД России

Теги: лавров, мид рф, санкции, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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