Лавров: США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке

В МИД РФ оценили действия Вашингтона в Ираке, Ливии и Сирии.

Сергей Лавров заявил о том, что США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства рассказал на пресс-конференции после встречи с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. По мнению министра, действия Вашингтона и его союзников приводит к тяжелым последствиям для региона.

Мы, к сожалению, видим, как в этом регионе США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирию. Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник рассказал, что РФ согласна с тем, что вмешательство извне и навязывание суверенным государствам идеологических схем, недопустимо.

Лавров прокомментировал планы США объявить хуситов террористами.

Видео: МИД России

