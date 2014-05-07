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Пожар вспыхнул в здании в Приморском районе
Сегодня, 15:40
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Пожар вспыхнул в здании в Приморском районе

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Предварительно, полыхает здание, расположенное по соседству с бывшим складом издательства "Просвещение".

В Приморском районе Петербурга днем 1 июля вспыхнул пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По словам горожан, возгорание произошло в районе Автобусной улицы. Предварительно, полыхает здание, расположенное по соседству с бывшим складом издательства "Просвещение", пишет "Фонтанка". 

Ликвидировали пожар по повышенному номеру сложности 1-БИС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что по факту обнаружения тела подростка после пожара в Перово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Возгорание произошло в заброшенном доме, там и нашли погибшего. 

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга 

Теги: пожар, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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