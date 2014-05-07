Пожар вспыхнул в здании в Приморском районе

Предварительно, полыхает здание, расположенное по соседству с бывшим складом издательства "Просвещение".

В Приморском районе Петербурга днем 1 июля вспыхнул пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, возгорание произошло в районе Автобусной улицы. Предварительно, полыхает здание, расположенное по соседству с бывшим складом издательства "Просвещение", пишет "Фонтанка".

Ликвидировали пожар по повышенному номеру сложности 1-БИС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что по факту обнаружения тела подростка после пожара в Перово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Возгорание произошло в заброшенном доме, там и нашли погибшего.

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга