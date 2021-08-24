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По факту обнаружения тела подростка после пожара в Перово возбуждено уголовное дело
Сегодня, 8:09
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По факту обнаружения тела подростка после пожара в Перово возбуждено уголовное дело

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Возгорание произошло в заброшенном доме, там и нашли погибшего.

В Выборгском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после обнаружения тела подростка 2013 года рождения. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

В поселке Перово 29 июня произошло возгорание в заброшенном доме, там и нашли погибшего. На место выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей, криминалистов, полицейских и эксперта. 

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Назначены необходимые экспертизы. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы заметили возгорание в контейнере с покрышками на Передовиков и вызвали пожарных. 

Фото: Piter.TV

Теги: перово, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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