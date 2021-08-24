По факту обнаружения тела подростка после пожара в Перово возбуждено уголовное дело

Возгорание произошло в заброшенном доме, там и нашли погибшего.

В Выборгском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после обнаружения тела подростка 2013 года рождения. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

В поселке Перово 29 июня произошло возгорание в заброшенном доме, там и нашли погибшего. На место выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей, криминалистов, полицейских и эксперта.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Назначены необходимые экспертизы. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

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Фото: Piter.TV