  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:26
111
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы заметили возгорание в контейнере с покрышками на Передовиков и вызвали пожарных

0 0

Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

Росгвардейцы обнаружили возгорание в контейнере с автомобильными покрышками в Красногвардейском районе и вызвали на место пожарных. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Пожар вспыхнул накануне вечером на перекрестке улицы Передовиков и проспекта Косыгина. Сотрудники заявили о происшествии в центр оперативного управления районного ОВО и позвонили спасателям, после чего оцепили территорию.  

Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал. 

Ранее мы рассказывали о том, что при квартирном пожаре на улице Бабушкина пострадала женщина. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: красногвардейский район, пожар, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии