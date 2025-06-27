Росгвардейцы заметили возгорание в контейнере с покрышками на Передовиков и вызвали пожарных

Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

Росгвардейцы обнаружили возгорание в контейнере с автомобильными покрышками в Красногвардейском районе и вызвали на место пожарных. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пожар вспыхнул накануне вечером на перекрестке улицы Передовиков и проспекта Косыгина. Сотрудники заявили о происшествии в центр оперативного управления районного ОВО и позвонили спасателям, после чего оцепили территорию.

Возгорание оперативно потушили, никто не пострадал.

Ранее мы рассказывали о том, что при квартирном пожаре на улице Бабушкина пострадала женщина.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти