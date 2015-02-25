При квартирном пожаре на Бабушкина пострадала женщина

Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

В Невском районе утром 24 июня произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Бабушкина, 115к3, поступила спасателям в 11:44. В однокомнатной квартире полыхало на площади 1 "квадрат". К 12:34 огонь потушили.

В результате пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. Ликвидировали пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что пожарную часть №67 открыли на Парнасе. В новом депо будут работать свыше 100 спасателей.

Фото: Piter.TV